O Αντετοκούνμπο θα κάνει προπονήσεις με τον Ολάζουον

O “Greek Freak” σε δηλώσεις που παραχώρησε, αποκάλυψε πως θα προπονηθεί σύντομα με τον Hall of Famer για τη βελτιώσή του στην επερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Σε ένα επεισόδιο του podcast “48 Minutes”, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε πως πλησιάζει η ημέρα που θα προπονηθεί με τον “θρύλο” του ΝΒΑ, Χακίμ Ολάζουον για την νέα χρονιά και την επίτευξη των στόχων του “Greek Freak” με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στο παρελθόν είχε δουλέψει στην προετοιμασία του και με άλλους σπουδαίους παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, όπως ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Κέβιν Γκαρνέτ.

Παράλληλα, στη συνέντευξη που παραχώρησε, υπενθύμισε ότι δεν του αρέσει να προπονείται με ενεργούς παίκτες, διότι του αφαιρεί τα πλεονεκτήματά του όταν τους αντιμετωπίζει μέσα στη σεζόν.//Γ.

Giannis Antetokounmpo announces he’s heading to Houston to train with Hakeem Olajuwon https://t.co/Hj3A55y1Ae

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 13, 2023