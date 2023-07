O Aντετοκούνμπο στη Νιγηρία με τη μητέρα του!

Την επίσκεψή του για πρώτη φορά στην αφρικανική χώρα έκανε γνωστή μέσω των social media ο “Greek Freak” και τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος.

Στο μέρος που μεγάλωσαν οι γονείς του βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Νιγηρία μαζί με τη μητέρα του και φάνηκε ενθουσιασμένος στα social media του.

Μετά από την επίσκεψή του στο Λάγος της Νιγηρίας, ο “Greek Freak” θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της συμμετοχής του με την Εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023.//Γ.

Finally made it to Nigeria with Mama the Mama🤎🇳🇬 pic.twitter.com/OBjL1MIL9T

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 29, 2023