Ντουράντ: «Θα είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Ο αστέρας των Σανς στην Media Day, έκανε την μεγάλη δήλωση που μπορεί να φέρει μνήμες Ολυμπιακών αγώνων του 2012 που έγιναν στο Λονδίνο, με την συμμετοχή του Λεμπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις.

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε στο κανάλι του NBA, για το μέλλον του στους Σανς βάζοντας ψηλούς στόχους με σκοπό να οδηγήσει την ομάδα του στους τελικούς, αλλά και τα πλάνα του για την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Η δήλωση του: «Θα είμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες» τάραξε τα νερά, καθώς πριν ένα μήνα και την αποτυχία της Αμερικής να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ασία. Ίσως μετά από αυτή την απόφαση να θέλει να φέρει και άλλους αστέρες, όπως τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Στέφεν Κάρι.//ΓΡ.

.@KDTrey5: “I will play in the Olympics next year.” 👀 pic.twitter.com/q5M3veliVB

— NBA TV (@NBATV) October 2, 2023