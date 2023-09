Ντουράντ: «Είστε τρελοί αν πιστεύετε ότι στο NBA είναι ευκολότερα από την Ευρώπη»

Ο σταρ των Φοίνιξ Σανς απάντησε σε ένα δημοσίευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε λόγο για εκείνους που θεωρούν πως το σκοράρισμα είναι ευκολότερο στην Αμερική παρά στην Euroleague.

Μεγάλη σελίδα μπασκετικού περιεχομένου στο Twitter ανάρτησε μία φωτογραφία του Κάιλ Χάινς, με μία δήλωσή του χαμηλότερα, στην οποία ανέφερε: «Θα έλεγα πως το NBA είναι πούλια/πιόνια και η Ευρώπη είναι σκάκι».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δημοσίευση προσέλκυσε πολύ κόσμο, εκ των οποίων ένας απάντησε το εξής: «Το ΝΒΑ είναι εύκολο, ενώ η EuroLeague δύσκολη. Το ίδιο λένε όλοι. Ο Εμπίντ δεν θα μπορούσε να έχει 30 πόντους στην Ευρώπη». Προφανώς, αυτό “έπεσε” στο μάτι του Κέβιν Ντουράντ και τον… εξόργησε, με τον Αμερικανό σταρ να απαντάει: «Σήκω φύγε από εδώ πέρα. Είστε όλοι σας παλαβοί».//ΓΚ

EuroLeague player Kyle Hines:

“I’d say the NBA is checkers and Europe is chess.”

(via @BasketNews_com) pic.twitter.com/NKPVEr43LL

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 23, 2023