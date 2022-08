Ντουράντ: «Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα, kωμικά όσα λέγονται»

Με το δικό του τρόπο απάντησε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να σκέφτεται να βάλει τέλος στην επαγγελματική του καριέρα επειδή δε θέλει να αγωνιστεί ξανά για τους Νετς.

Στις φήμες που τον ήθελαν να σκέφτεται να αποσυρθεί από το ΝΒΑ απάντησε ο Κέβιν Ντουράντ. Ο ηγέτης της ομάδας του Μπρούκλιν χαρακτήρισε κωμικά όσα λέγονται για τον ίδιο και τόνισε πως δεν πρέπει να πιστεύει κανείς τις ανώνυμες πηγές. Λίγες ώρες νωρίτερα, δημοσίευμα είχε τονίσει πως μοιάζει πιο πιθανό το σενάριο ο 33χρονος να σταματήσει το μπάσκετ, παρά να αγωνιστεί στην ομάδα του Στιβ Νας.

Το αρχικό δημοσίευμα:

An NBA executive believes Kevin Durant is more likely to retire than play for the Nets again, per @TheSteinLine

There’s a ‘growing expectation’ that KD could cause ‘a ruckus’ to get the Nets to make a trade pic.twitter.com/ju01EPHIEM

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2022