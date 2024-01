Ντόντσιτς: «Προσευχήθηκα να μην βάλει εκείνο το σουτ ο Τζέιλεν Μπράουν»

Την απίστευτη ντρίμπλα του σταρ των Σέλτικς σχολίασε ο Σλοβένος γκαρντ που την απόλαυσε… από το πάτωμα.

Τα φώτα της δημοσιότητας έκλεψε ο Τζέιλεν Μπράουν με θύμα τον Λούκα Ντόντσιτς με τον Σλοβένο να παραδέχεται την εντυπωσιακή φάση του Αμερικανού.

«Ο Τζέιλεν Μπράουν μου επιτέθηκε καλά. Είδα το βίντεο. Δεν μπορώ να πω ψέματα, ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν στο πάτωμα και προσευχόμουν να μην σκοράρει. Αλλά τα κατάφερε» δήλωσε ο 24χρονος Σλοβένος μετά το τέλος του αγώνα.

Luka Doncic had a taste of his own medicine 😬pic.twitter.com/AvQgGa9vNP

— BasketNews (@BasketNews_com) January 23, 2024