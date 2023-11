Ντόντσιτς για τον αντίχειρά του: «Οι εξετάσεις αρχικά έδειξαν ότι ήταν σπασμένο»

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς αντιμετωπίζει πρόβλημα με το χέρι του, αφού το ταλαιπώρησε στην αναμέτρηση κόντρα στους Κλίπερς, παρά το γεγονός πως είχε την ευκαιρία… να κάνει ένα βήμα πίσω, για να αποφύγει τα χειρότερα.

Η ομάδα από το Ντάλας τα έχει βρει… σκούρα. Ο Λούκα Ντόντσιτς αποχώρησε για τα αποδυτήρια στα μισά της αναμέτρησης, έχοντας πόνο στον αντίχειρα. Ωστόσο, ο “αστέρας” των Μάβερικς θέλησε να συνεχίσει, λέγοντας πως δεν το νιώθει σπασμένο.

Μετά την αναμέτρηση, το ιατρικό team του Ντάλας θέλησε να τρέξει τον παίκτη σε περαιτέρω εξετάσεις. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 26/11, μόλις ο Λούκα Ντόντσιτς επιστρέψει στην έδρα του. Ωστόσο, εκείνος πάει κόντρα στις εξετάσεις!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν νομίζω ότι έχει σπάσει (σ.σ. ο αντίχειράς του). Οι εξετάσεις αρχικά έδειξαν ότι ήταν σπασμένο. Θα δούμε την Κυριακή (26/11) στο Ντάλας, με περισσότερες εξετάσεις, ποια είναι η κατάσταση του αντίχειρα».//ΓΚ

Luka Doncic told reporters he got an X-ray on his thumb at halftime in the Dallas Mavericks' loss against the Los Angeles Clippers. He doesn't think it's broken, but will undergo further examination in Texas.

"I don't think it's broken. The X-rays, initially, was that it… pic.twitter.com/Ebup7E6IKa

— Grant Afseth (@GrantAfseth) November 26, 2023