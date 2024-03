Ντόνσιτς: «Έπρεπε να με είχε κάνει Draft ο Ντίβατς»

Ο Σλοβένος αστέρας των Μάβερικς για έναν ακόμα αγώνα ήταν καθοριστικός, κρίνοντας την αναμέτρηση με τους Σακραμέντο Κινγκς δείχνοντας την δυσαρέσκεια του προς τον GM των “βασιλιάδων”.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έδειξε για μια ακόμα φορά για ποιόν λόγο είναι από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας του NBA, φτάνοντας μια ανάσα από το triple-double απέναντι στους Κινγκς, πετυχαίνοντας 26 πόντους, 9 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 12 ασίστ στην νίκη των Μάβερικς επί των Κινγκς με 107-103 στο Σακραμέντο. Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ο Λούκα πήγε στην γραμμή των βολών για ένα ζευγάρι, τις οποίες ευστόχησε κοιτάζοντας στις εξέδρες τον GM των “βασιλιάδων” Βλάντε Ντίβατς λέγοντας του ότι “«Έπρεπε να με είχε κάνει Draft». Σε ερώτηση που του έγινε μετά απάντησε για το περιστατικό, λέγοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα, συνεχίζοντας την κόντρα με τον Κροάτη θρύλο του μπάσκετ.

Luka Doncic waved at former Kings GM Vlade Divac and said “He should have drafted me” 👀 pic.twitter.com/Ao2ztXLvMj

— BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2024