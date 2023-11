Ντε Κολό: «Η σεζόν 2015-16 ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες της καριέρας μου»

Ο δις πρωταθλητής Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Euroleague και μεταξύ άλλων μίλησε για τα συναισθήματα που υπάρχουν όταν κατακτάς την Euroleague, για την καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στην Βιλερμπάν.

Ο Νάντο Ντε Κολό είναι ένας από τους «Legend» της Euroleague, ο Γάλλος γκαρντ έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία ιστορίας της διοργάνωσης, κατακτώντας δύο φορές το πολυπόθητο τρόπαιο (2016,2019).

Ο έμπειρος γκαρντ προχώρησε σε συνέντευξη όπου μίλησε για τα χρόνια που μεσουρανούσε στην Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στην Βιλερμπάν, τονίζοντας πως νιώθει υπέροχα που παίζει σε έναν γαλλικό σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Το καλύτερο συναίσθημα αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσεις την EuroLeague, σίγουρα. Ο MVP είναι υπέροχος, αλλά το συναίσθημα την χρονιά 2015-2016 ήταν να κερδίσω την πρώτη μου EuroLeague. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σεζόν που έκανα, αλλά αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είχαμε μια εξαιρετική ομάδα. Όταν η ομάδα παίζει καλά, εσύ παίζεις καλύτερα και μπορώ πραγματικά να δείξω ό,τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο».

Για την Βιλερμπάν: «Υπέροχο συναίσθημα το να παίζεις για την Βιλερμπάν. Ακόμα κι αν η σεζόν δεν ήταν όπως περιμέναμε, το να παίζεις στην EuroLeague με μια γαλλική ομάδα είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα αυτή την εμπειρία και ελπίζω να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή τη σεζόν. Νομίζω ότι η ευκαιρία να φέρω έναν σύλλογο όπως η Βιλερμπάν σε καλύτερο επίπεδο ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Το έργο, οι στόχοι που θέλει να έχει ο σύλλογος, σίγουρα θα πάρει χρόνο και πρέπει να πάμε βήμα-βήμα, αλλά να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό κάθε μέρα. Είναι πάντα υπέροχο συναίσθημα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ». //ΜΛ.

