“Βόμβα” στο Μιλγουόκι: «Ο Γιάννης ίσως επιδιώξει να φύγει από τους Μπακς»

Πλέον, το “CBS Sports” πάει την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας πως αν η φετινή σεζόν δεν κυλήσει ιδανικά για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιδιώξει να φύγει από το “Fiserv Forum”. Ο “Greek Freak” έχει συμβόλαιο έως τη σεζόν 2026/2027, με δική του οψιόν για έναν ακόμα χρόνο. Ωστόσο, αν το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει να γίνει ανταλλαγή.

Βέβαια, σε μία τέτοια περίπτωση, ο οργανισμός του Μιλγουόκι θα έχει το… πάνω χέρι, τόσο σε ότι αφορά τη συζήτηση με τον 29χρονο, όσο και σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τις άλλες ομάδες, καθώς τον έχει… δέσει για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Πάντως, ως ιδανικοί -για τον ίδιο- προορισμοί αναφέρονται το Μπρούκλιν και το Μαϊάμι.

Το δημοσίευμα:

Giannis Antetokounmpo could force his way out of Milwaukee, per @sportsreiter



"There's a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee that Giannis could be available for trade, would really force his way out of Milwaukee, in the next year."



(Via @CBSSports ) pic.twitter.com/3C0vmc45CX