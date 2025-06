Τριπλό trade ανάμεσα σε Σέλτικς, Χοκς και Νετς

Μετά τη λήξη του NBA και την κατάκτηση από τους Οκλαχόμα Θάντερ σε μια φανταστική σειρά τελικών που έφτασε μέχρι το έβδομο παιχνίδι, οι ομάδες στον μαγικό κόσμο του NBA ξεκινάνε την ανοικοδόμηση των ρόστερ τους με τα trade να είναι συνεχίζονται. Ακόμα μια ανταλλαγή λοιπόν συμφωνήθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τρεις ομάδες να εμπλέκονται.

Πιο συγκεκριμένα ο Κρίσταπς Πορζίνκις και ένα pick από το δεύτερο γύρο του ντραφτ πηγαίνουν στους Ατλάντα Χοκς, ο Τέρανς Μαν και επιλογή νούμερο 22 των γερακιών πηγαίνει στους Νετς και οι Μπόστον Σέλτικς που έδωσαν τον Λετονό σέντερ και ένα pick τους στο ντραφτ παίρνουν τον Τζορτζ Νιάνγκ και ένα pick δεύτερου γύρου.

