Το “Antetokounbros Store” επέφερε… τρέλα στο Μιλγουόκι

Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς, το νέο κατάστημα των αδερφών Αντετοκούνμπο μάζεψε… κόσμο στα εγκαίνια του, με τον “Greek Freak” να αποθεώνεται, λίγες μέρες πριν την έναρξη του NBA.

Το “Antetokounbros Store” έχει τοποθετηθεί απέναντι από το Fiserv Forum, το γήπεδο των “ελαφιών” με τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Άλεξ να το εγκαινιάζουν το Σάββατο (07/10).

Για την ακρίβεια, ο κόσμος πλέον θα μπορεί να αγοράσει ό,τι προϊόν Antetokounbros χρειάζεται σε φυσικό κατάστημα απέναντι από το “σπίτι” των Μπακς. Τα τρία παιδιά της οικογένειας μοίρασαν αυτόγραφα, έβγαλαν φωτογραφίες με τους θαυμαστές τους και μέσω διαγωνισμού δώρισαν παπούτσια από την νέα σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε συνεργασία με την Nike.//ΓΚ.

We had fun! I hope you guys had fun too🙏🏾🤎🔥 pic.twitter.com/QFmGrfCwIp

