Το πιο περίεργο σερί: Οι Τίμπεργουλβς δεν κερδίζουν στο Τορόντο ούτε… με αίτηση

Συγκεκριμένα, οι Τίμπεργουλβς ηττήθηκαν, εκτός έδρας, από τους Ράπτορς με 110-105, όμως το συγκεκριμένο γεγονός από μόνο του δεν λέει κάτι. Το πρόβλημα για την ομάδα της Μινεσότα είναι πως έχει να κερδίσει στο Τορόντο από το 2004. Κάπως έτσι, μετράει πλέον 20 συνεχόμενες ήττες στον Καναδά, απέναντι στους δεινόσαυρους. Αυτό το στατιστικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2005 έως σήμερα όλες οι ομάδες έχουν πάρει τουλάχιστον μία νίκη σε κάθε έδρα αντιπάλου. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν… ξανά οι Τίμπεργουλβς, οι οποίοι έχουν να κερδίσουν τους Σέλτικς στη Βοστώνη από το 2005. Βέβαια, θα έχουν την ευκαιρία να σπάσουν τη συγκεκριμένη “κατάρα” το βράδυ της Κυριακής (24/11, 22:30), όταν θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές στο “TD Garden”.

The stat that keeps on giving. The Timberwolves have lost 20 straight games in Toronto, dating back more than 20 years. The lineups from Minnesota's last win in Canada (Jan. 21, 2004): pic.twitter.com/Z4xptpJstn