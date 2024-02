Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Μίτσιτς

Ο σπουδαίος Σέρβος γκαρντ πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τους Σαρλότ Χόρνετς, λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή του, δείχνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής ενόψει της συνέχειας στη φετινή σεζόν.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα της Καρολίνα. Ο πρώην παίκτης της Αναντόλου Έφες μετακινήθηκε από την Οκλαχόμα Σίτι στην trade deadline, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έστειλε τον Γκόρντον Χέιγουορντ στους Θάντερ. Απ’ ότι φαίνεται, πλέον βρίσκεται σε έναν οργανισμό που θα του δώσει αγωνιστικές ευκαιρίες και σημαντικά λεπτά στο παρκέ.

Όσο θα βρίσκει αυτές τις ευκαιρίες, ο 30χρονος ρούκι θα τις… τραβάει από τα μαλλιά, κάτι που απέδειξε και στο ντεμπούτο του. Ο back-to-back Πρωταθλητής Ευρώπης (20/21 & 21/22) οδήγησε τους Χόρνετς στη νίκη με 115-106 επί των Μέμφις Γκρίζλις. Ο Μίτσιτς πέτυχε 18 πόντους, μοίρασε 9 ασίστ, είχε 8/13 σουτ και 2/3 τρίποντα. Κάπως έτσι… ζέστανε το κοινό του “Spectrum Center“, ενόψει του τελευταίου μέρους της σεζόν.//Α.

Δείτε εδώ τις καλύτερες στιγμές της εμφάνισής του:

