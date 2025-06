«Θλάση ο Χαλιμπέρτον, θα κάνει μαγνητική» 

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ταλαιπωρήθηκε έντονα από πρόβλημα στη γάμπα στον 5ο τελικό του NBA, όπου οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Πέισερς με 120-109 και απέκτησαν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά, απέχοντας πλέον μία νίκη από τον τίτλο.

Εξίσου μεγάλο πρόβλημα για την Ιντιάνα αποτελεί η κατάσταση του σούπερ σταρ της, που παρότι παρέμεινε στο παρκέ, ήταν εμφανώς πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό (4 πόντο, 0/6 σουτ).

Ο Χαλιμπέρτον θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διευκρινιστεί το μέγεθος της ζημιάς, σε μια εξέλιξη που δεν αποκλείεται να αποβεί καθοριστική για την έκβαση των τελικών του NBA.

Indiana Pacers star Tyrese Haliburton is believed to have suffered a strained right calf and will undergo an MRI to determine the severity of the strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/4FTIoB1RVU