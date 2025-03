Τεράστιο πλήγμα για τους Μάβερικς: Ρήξη χιαστού ο Ίρβινγκ

Η κακοτυχία δεν σταματά να υφίσταται στο στρατόπεδο των Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι υπέστησαν σοκ καθώς δεν θα έχουν στην διάθεση τους για το υπόλοιπο της σεζόν τον Καϊρί Ίρβινγκ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο βετεράνος γκαρντ που βρίσκεται στο Ντάλας από την σεζόν 2022-2023, ο οποίος συνείσφερε τα μέγιστα την περασμένη χρονιά για να οδηγήσει μαζί με τον Ντόντσιτς τους Μαβς στους τελικούς του ΝΒΑ, θα λείψει στο πιο απαιτητικό σημείο της χρονιάς. Μάλιστα, φέτος πραγματοποιούσε εξαιρετική σεζόν καθώς μετρούσε 24.7 πόντους (40.1% στο τρίποντο), 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ σε 50 αγώνες (εκ των 62 που έχουν λάβει χώρα), ενώ από την μέρα που χτύπησε και μετέπειτα αποχώρησε ο Σλοβένος σταρ, αποτελεί το πρώτο “βιολί” του Τζέισον Κιντ.

Ο τραυματισμός του Καϊρί Ίρβινγκ ήρθε να “γκρεμίσει” τις ελπίδες των φίλων της ομάδας για μια καλή πορέια στα Playoff, ακόμα και για την είσοδο της σε αυτά, καθώς οι Μάβς βρίσκονται στην 10η θέση με ρεκόρ 32-30 και ο Άντονι Ντέιβις επιστρέφει σε 5 μέρες, όντας εκτός των παρκέ για 4 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο απουσιολόγιο των Μάβερικς υπάρχουν ήδη οι Γουάσιγκτον, Χάρντι, Μάρτιν, Γκάφορντ, Λάιβλι και Ντέιβις.

Breaking: Dallas Mavericks All-Star Kyrie Irving has suffered a season-ending torn ACL in his left knee, sources tell ESPN. pic.twitter.com/VEgTU6iF6S