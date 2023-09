Συνεχίζει στους “Μάγους” ο Ταζ Γκίμπσον

Ο Αμερικανός ψηλός θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Έτσι, θα φτάσει τα 15 χρόνια παρουσίας στον “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ.

Ο Ταζ Γκίμπσον υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αμερικανός σέντερ θα αποκομίσει 3,2 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το μονοετές συμβόλαιο.

Ο Γκίμπσον, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στους Σικάγο Μπουλς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μέτρησε την περασμένη σεζόν με την ομάδα της πρωτεύουσας 3,4 πόντους και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.//ΓΓ

Free agent F Taj Gibson is returning to the Washington Wizards on a one-year, $3.2M contract, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. At 38, this will be Gibson’s 15th NBA season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 15, 2023