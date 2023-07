Συνεχίζει στο Λος Άντζελες ο Γουέστμπρουκ

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ φαίνεται πως βρήκε το… νέο του σπίτι στην “πόλη των αγγέλων”, μιας και αναμένεται να επιστρέψει στους Κλίπερς και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει το “ESPN“, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ συμφώνησε με τους Κλίπερς και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην… άλλη μεριά του “Staples Center“. Οι εμφανίσεις του “Ρας” στα playoffs ικανοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το “front office” της ομάδας, με αποτέλεσμα να θέλουν να τον κρατήσουν πάση θυσία. Ο 34χρονος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο ύψους σχεδόν οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτό θα υπάρχει και οψιόν από την πλευρά του παίκτη, για τον δεύτερο χρόνο.

Στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs, κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, μέτρησε 23.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.4 τάπες, ενώ σούταρε με 35.7% πίσω από τα 7 μέτρα και 25 εκατοστά.//Α.

Το δημοσίευμα:

Free agent Russell Westbrook has agreed on a two-year, nearly $8M deal to stay with the Clippers, agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. Deal includes player option. Clippers were eager to bring back 9-time All-Star after his late season run as starting point guard. pic.twitter.com/ycN4Mc6G1I

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023