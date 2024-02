Στους Σίξερς ο Λάουρι

Ο σπουδαίος Αμερικανός γκαρντ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη γενέτειρά του, μιας και συμφώνησε σε εξαγορά του συμβολαίου του από τους Σαρλότ Χόρνετς, με αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει έως το τέλος της σεζόν με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο Κάιλ Λάουρι επιστρέφει… σπίτι του. Ο 37χρονος έγινε πρόσφατα ανταλλαγή από τους Μαϊάμι Χιτ στην ομάδα της Καρολίνα, όμως δεν είχε σκοπό να αγωνιστεί για αυτήν. Κάπως έτσι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Επομένως, ο “KLow” μπορεί πλέον να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Για την ακρίβεια, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα τον έχει… ήδη βρει.

Αυτός δεν θα είναι άλλος από την ομάδα της Πενσιλβάνια, στην οποία θα υπογράψει έως το τέλος της σεζόν. Μάλιστα, αναμένεται να λάβει περίπου 2.8 εκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες του. Το καλοκαίρι θα βγει στην αγορά ως ελεύθερος, με τις προθέσεις του να παραμένουν άγνωστες. Έως τότε όμως, θα επιχειρήσει να βοηθήσει την παρέα του Τζόελ Εμπίντ να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, κάτι που ο ίδιος είχε καταφέρει με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019.//Α.

Το δημοσίευμα:

Charlotte Hornets G Kyle Lowry has agreed on a contract buyout, clearing the way for him to sign with the Philadelphia 76ers upon clearing waivers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. pic.twitter.com/gfGDln0lJ0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 11, 2024