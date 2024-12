Στο “σφυρί” ο Μπάτλερ, διαθέσιμος για ανταλλαγή

Ο “κύκλος” του Τζίμι Μπάτλερ στο Μαϊάμι φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, πόσο μάλλον μετά τα τελευταία νέα που κυκλοφόρησαν από το ESPN. Ο 35χρονος βετεράνος δεν συμφώνησε με την ομάδα του για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2026 το περασμένο καλοκαίρι, ένα συμβόλαιο που θα του παρείχε 52 εκατομμύρια δολάρια την σεζόν 2025-26. Αυτομάτως, η θητεία του παίκτη στους Χιτ θα διαρκέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όταν και θα μείνει ελεύθερος, ωστόσο φαίνεται πως η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή.

Η διοίκηση της ομάδας από την Φλόριντα, είναι “ανοικτή” σε πρόταση για ανταλλαγή του παίκτη, αρκεί αυτή να είναι δίκαιη για αμφότερες πλευρές. Μάλιστα, ο μάνατζερ του παίκτη, Μπέρνι Λι, ανέφερε πως ο πελάτης του είναι θετικός στο να μετακομίσει στο Τέξας (εκεί που εδρεύουν οι Ρόκετς και οι Μάβερικς), καθώς και στους Γουόριορς. Να σημειωθεί πως ο Μπάτλερ έχει γεννηθεί στο Τέξας και συγκεκραμένα στο Χιούστον.

Ο Αμερικανός φόργουορντ συμμετείχε 12 φορές στα Play Off στις πρώτες 13 σεζόν του, συμπεριλαμβάνοντας τις 5 προηγούμενες με τους Χιτ, εκ των οποίων έφτασε δύο φορές στους τελικούς, μην καταφέρνοντας να το κατακτήσει (2020 vs Λέικερς και 2023 vs Νάγκετς). Σύμφωνα με τον μάνατζερ του, ο παίκτης ψάχνει να βρει κάποιον προορισμό ο οποίος με την άφιξη του θα θεωρείται ως διεκδικητής του τίτλου. Οι επόμενοι δύο μήνες αναμένονται οι πιο κρίσιμοι για το μέλλον του Μπάτλερ, αλλά και για τις ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν έτσι ώστε να ενισχυθούν με τον πολύπειρο φόργουορντ.

Ο 35χρονος Αμερικανός μετρά την τρέχουσα σεζόν 19 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ, κατά μέσο όρο.//ΝΓ.