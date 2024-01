Στο ραντάρ των Λέικερς ο Λάουρι

Οι “λιμνανθρώποι” φέρονται να… επανέρχονται στη διεκδίκηση του θρυλικού γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς, ο οποίος πριν από λίγες ήμερες έγινε ανταλλαγή από τους Μαϊάμι Χιτ.

Συγκεκριμένα, στην Αμερική αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται οι Σάρλοτ Χόρνετς να αφήσουν ελεύθερο τον Κάιλ Λάουρι. Ο 37χρονος σε αυτήν την περίπτωση θα δει τους Λος Άντζελες Λέικερς να του… χτυπάνε την πόρτα. Άλλωστε, είναι γνωστό πως η ομάδα του Ντάρβιν Χαμ αναζητά ενίσχυση στη θέση του πλέι μέικερ.//Α.

Το δημοσίευμα:

Kyle Lowry is a name to watch for the Lakers, per @jovanbuha

“According to team and league sources, Kyle Lowry, who could be available if he’s bought out by Charlotte after being traded there from Miami this week, is one name to watch for the Lakers.”

(Via… pic.twitter.com/5S0IIXv1N5

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2024