Στα “πιτς” για αρκετές εβδομάδες ο Γκάρλαντ

Ο γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς αποκόμισε ένα σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τους Μπόστον Σέλτικς και ο Μπίκερσταφ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για μεγάλο διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος πλέι μέικερ δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις και αποχώρησε από την αναμέτρηση. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο σαγόνι και η απουσία του Γκάρλαντ αναμένεται μακροχρόνια. Ο 23χρονος αριθμεί 20.7 πόντους και 5.9 ασίστ με τη φανέλα των “Ιπποτών” τη φετινή σεζόν, όντας ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Ντόναβαν Μίτσελ.//ΣΠ.

Cleveland Cavaliers star guard Darius Garland has sustained a fractured jaw and is expected to miss several weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Garland suffered an injury to the head area in a collision with Kristaps Porzingis on Thursday night in Boston. pic.twitter.com/gLRSYDRZXk

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2023