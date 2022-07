Σε διαπραγματεύσεις με τους Μάβερικς ο Ντόρσεϊ

Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στον… μαγικό κόσμο φέρεται να βρίσκεται ο ομογενής γκαρντ. Λίγες ώρες αφότου γνωστοποίησε στον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί, ο 26χρονος συζητά με ομάδα από το NBA.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν, ο Ταϊλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Ντάλας Μάβερικς. Ο οργανισμός από το Τέξας, ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες του και του προσφέρει “two-way” συμβόλαιο. Παρ’ ότι ο συγκεκριμένος τύπος συμβολαίου δεν είναι εγγυημένος, ο Ελληνοαμερικανός δείχνει διατεθειμένος να πάρει το… ρίσκο για να επιστρέψει στην χώρα όπου μεγάλωσε.

Το δημοσίευμα:

The Mavericks have now formally signed Jaden Hardy to a three-year, $4.8 million deal that will make Hardy a restricted free agent after Year 3 …

And Dallas, sources say, is indeed in talks with Tyler Dorsey on a two-way deal. European reports say Dorsey is leaving Olympiacos. https://t.co/ohuuBvC79U

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 7, 2022