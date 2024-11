Ρούντι Γκομπέρ: «Ο Έντουαρντς κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερος playmaker»

Οι “λύκοι” μέσω του λογαριασμού τους «Timberwolves Clips» στο twitter δημοσίευσαν δηλώσεις του Ρούντι Γκομπέρ, ο οποίος εκθείαζε τις ικανότητες του Άντονι Έντουαρντς, μετά τη νίκη της Μινεσότα επί του Σικάγο με σκορ 135-119.

«Δουλεύουμε. Κάθε χρόνο, ο Άντονι γίνεται καλύτερος playmaker, και νιώθω πως φέτος πραγματικά βλέπει τα όσα γίνονται στο παρκέ. Είτε αυτό είναι μία σκαστή πάσα, είτε μία λόμπα, μπορεί να κάνει αυτές τις πάσες» είπε χαρακτηριστικά.//ΔΜ

