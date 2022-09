“Βόμβα”: Στο Ντιτρόιτ ο Μπογκντάνοβιτς

Οι Πίστονς βρήκαν στο πρόσωπο του Κροάτη φόργουορντ έναν έμπειρο βετεράνο για να καθοδηγήσει τον νεανικό κορμό της ομάδας, ενώ ο Κέλι Ολίνικ και ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσουν στην Γιούτα.

Ήταν ήδη γνωστό πως οι Γιούτα Τζαζ έψαχναν έναν προορισμό για να στείλουν τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, με σκοπό να συνεχίσουν το “rebuild”, που ξεκίνησε με τις αποχωρήσεις των Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Σύμφωνα με όσα γράφουν οι έγκυροι δημοσιογράφοι, Σαμς Τσανάρια και Άντριου Boϊναρόφσκι, η Γιούτα στέλνει τον βετεράνο Κροάτη φόργουορντ στο Ντιτρόιτ, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν ο Κέλι Ολίνικ, όπως και ο νεαρός γκαρντ, Σέιμπεν Λι.

The Pistons are sending Kelly Olynyk and Saben Lee to the Jazz for Bojan Bogdanovic, sources tell me and @JLEdwardsIII. https://t.co/Mu7dkZVJ8I

