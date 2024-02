“Νοκ άουτ” για την υπόλοιπη σεζόν ο Γουίλιαμς

Ένα πολύτιμο… εργαλείο θα χάσει από την ομάδα του έως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Μπίλι Ντόνοβαν, όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/2).

Συγκεκριμένα, ο Πάτρικ Γουίλιαμς βρισκόταν… στα πιτς από τις 25 Ιανουαρίου λόγω ενός προβλήματος στο αριστερό του πόδι. Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν οδήγησε πουθενά, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός σέντερ να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Κάπως έτσι, η σεζόν για εκείνον αναμένεται να ολοκληρωθεί πρόωρα.//Α.

Η ενημέρωση:

Injury Update: Patrick Williams, who has been sidelined since Jan 25 with initial bone edema in his left foot, recently underwent routine subsequent imaging revealing the progression of his foot stress reaction.

He will undergo surgery and be out for the remainder of the season.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 23, 2024