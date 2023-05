Πέρασαν τέσσερα χρόνια από το… σουτ του αιώνα (video)

Το NBA δεν ξέχασε το ανεπανάληπτο φινάλε της… ιστορικής -πλέον- ημιτελικής σειράς των playoffs του 2019, ανάμεσα στους Τορόντο Ράπτορς και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, η οποία κρίθηκε στο απόλυτο μηδέν του ρολογιού.

Η σειρά ήταν στο 3-3, το σκορ στο Game 7 του κατάμεστου -τότε- “Air Canada Center” στο 90-90. Ο Μαρκ Γκασόλ επανέφερε την μπάλα από το πλάι, δίνοντάς την στον Κουάι Λέοναρντ. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ είχε οδηγήσει όλη τη χρονιά τους Ράπτορς, μετά την καλοκαιρινή ανταλλαγή με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Ο -τότε- 27χρονος πήρε την μπάλα, έκανε τέσσερις ντρίπλες, φτάνοντας στη γωνία όπου και κλείστηκε από τους Τζοέλ Εμπίντ και Μπεν Σίμονς. Με τον χρόνο να τελειώνει, εκτόξευσε ένα σουτ-προσευχή πάνω από τον Καμερουνέζο σέντερ. Η μπάλα έφτασε στη στεφάνη, όπου αναπήδησε όχι μία, όχι δύο, αλλά… τέσσερις φορές. Εν τέλει, κατάληξε στο διχτάκι με τον χρόνο να έχει μηδενίσει, το σκορ να είναι 92-90 και τους Ράπτορς να έχουν προκριθεί στους τελικούς της ανατολής.

Αυτό ήταν το πρώτο -και μοναδικό έως σήμερα- “buzzer-beater” στην ιστορία των Game 7 στα πλέι οφ του NBA. Η ομάδα του Καναδά στη συνέχεια απέκλεισε τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρότι βρέθηκε να χάνει στη σειρά με 2-0, παίρνοντας την παρθενική της πρόκριση σε τελικούς. Εκεί αντιμετώπισε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αγωνιστούν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ για το μεγαλύτερο μέρος της σειράς. Με τον Λέοναρντ να έχει ντυθεί… ΛεΜπρόν Τζέιμς, επικράτησαν με 4-2, πήραν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και ουσιαστικά διέλυσαν την απόλυτη “Superteam” στην ιστορία του αθλήματος.//Α.

Δείτε το ιστορικό σουτ:

4 years ago today… Kawhi Leonard's game-winner sends the Raptors to the Eastern Conference Finals!#NBAVault pic.twitter.com/QlhRivpIhE

— NBA History (@NBAHistory) May 12, 2023