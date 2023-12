Παραμένει στο τιμόνι των Σίξερς ο Μόρεϊ

Ο 51χρονος θα έχει τον ρόλο του προέδρου των μπασκετικών επιχειρήσεων στην ομάδα της Φιλαδέλφεια μέχρι τη σεζόν 2027/28, μετά και την ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι Σίξερς έχουν ποσοστό νικών 65% την τελευταία τριετία υπό την προεδρία του Μόρεϊ, στατιστικό που σίγουρα έπαιξε το ρόλο του στην συμφωνία των δύο πλευρών για επέκταση της συνεργασίας του. Το συμβόλαιο του Μόρεϊ συμπίπτει χρονικά με το αυτό του προπονητή της ομάδας Νικ Νερς, συμβολίζοντας έτσι ένα μακρόπνοο πλάνο που έχει η ομάδα της Πενσιλβάνια.//ΣΠ.

Philadelphia 76ers President of Basketball Operations Daryl Morey has agreed on a contract extension through the 2027-2028 season, sources tell ESPN. The Sixers have a .653 winning percentage in his three seasons on the job. pic.twitter.com/UPNLmychPO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2023