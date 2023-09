Οι Μπλέιζερς ευχαρίστησαν και… αποχαιρέτησαν τον Λίλαρντ (video)

Ο “Dame” δεν αποτελεί πλέον πολίτη του Πόρτλαντ, αφού είναι το νέο απόκτημα των Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, η ομάδα με την οποία πορεύτηκε για πάνω από μία δεκαετία δεν μπορούσε παρά… να τον ευχαριστήσει.

Έντεκα χρόνια δεν είναι και λίγα! Ο Ντέμιαν Λίλαρντ έγινε draft από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς το 2012, ως το 6ο pick του πρώτου γύρου. Από εκεί και πέρα, ο 33χρονος πόιντ γκαρντ… ίδρωσε με την φανέλα της ομάδας από την πόλη του βορειοδυτικού Ειρηνικού.

Επομένως, μετά από μία δεκαετία κοινής πορείας, οι Μπλέιζερς δεν μπορούσαν παρά να… ευχαριστήσουν με ένα αφιερωματικό βίντεο τον “Dame”.

«Η δουλειά. Η πειθαρχία. Η ταπεινότητα»

the work. the discipline. the humility.

thank you, Dame 🌹 pic.twitter.com/hsxclQyt0o

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) September 28, 2023