Οι Γουόριορς… έδεσαν τον Κερ

Οι “πολεμιστές” έφτασαν σε συμφωνία με τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας τους, αναφορικά με την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας, έχοντας ορίζοντα έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Στιβ Κερ θα παραμείνει στο “Chase Center” για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρει το “ESPN“. Ο 58χρονος προχώρησε σε διετή επέκταση, για την οποία θα ανταμειφθεί με 35 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Τα 17.5 εκατομμύρια δολάρια ανά έτος θα τον κάνουν τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του αθλήματος. Βέβαια, υπάρχει και ο Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος έχει λαμβάνειν περισσότερα χρήματα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όμως εκείνος κατέχει και τη θέση του προέδρου μπάσκετ του οργανισμού.

Το δημοσίευμα:

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2024