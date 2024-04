Ο ΠΑΟΚ ρίχνει τεράστια βόμβα με Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ

Τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας τους ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν οι Θεσσαλονικείς, με τον νεαρό NBAer να μετακομίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμπρωτεύουσα έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως αποκάλυψε το “The Athletic“, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Ο 23χρονος γκαρντ μετακομίζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, σε μία κίνηση έκπληξη. Έως τώρα έχει αγωνιστεί στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Χιούστον Ρόκετς. Τη σεζόν 2022/2023 μέτρησε 19.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ σε 59 ματς.

Ωστόσο, οι λόγοι που τον αναγκάζουν να περάσει τον Ατλαντικό δεν είναι καθαρά αγωνιστικοί, μιας και είχε μπλεξίματα τόσο με το νόμο, όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς στις πρώην ομάδες του. Μάλιστα, αυτός ήταν και ο λόγος που το 2021 οι “Καβς” τον αντάλλαξαν, μετά από ένα περιστατικό στα αποδυτήρια με τον Τορίν Πρινς.

Το δημοσίευμα:

Four-year NBA guard Kevin Porter Jr. has agreed to a deal with Greek club PAOK for the rest of the season, sources tell me and @KellyIko. pic.twitter.com/3tmnMvVY7a

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024