Ο διεθνής φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έπαψε να βρίσκεται υπό το καθεστώς της επ’ αορίστου αποβολής και ετοιμάζεται να πατήσει ξανά τα παρκέ του “μαγικού κόσμου”.

Μετά από 16 παιχνίδια στα οποία έμεινε εκτός, ο Ντρέιμοντ Γκριν επιστρέφει. Ο 33χρονος είχε τιμωρηθεί από το NBA για τα όσα είχε κάνει στο περιβόητο περιστατικό με τον Ρούντι Γκομπέρ. Ο Αμερικανός θα κάνει το… “comeback” του στο παιχνίδι της “MLK Day“, κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις τα ξημερώματα της Τρίτης (16/01, 01:00).//Α.

After missing 16 games, Warriors star Draymond Green is expected to return vs. Grizzlies in Memphis on Martin Luther King Jr. Day Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Q13vFRbJ85

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2024