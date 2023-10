Ο Μπιρτς κυκλοφορεί… ελεύθερος

Ο Καναδός σέντερ αποδεσμεύθηκε επίσημα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και πλέον ετοιμάζεται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη.

Ο Κεμ Μπιρτς έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Τέξας, μετά από μόλις λίγους μήνες παρουσίας εκεί. Στην ουσία δεν αγωνίστηκε ποτέ με τη φανέλα της ομάδας του Γκρεγκ Πόποβιτς, μιας και έφτασε τραυματίας σε αυτήν τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής που έστειλε τον Γιάκομπ Ποελτλ στους Τορόντο Ράπτορς.

Πλέον, έχοντας εξασφαλίσει και τα περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγγυημένα για τη φετινή σεζόν, καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στα 31 του πια, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη. Άλλωστε, την τελευταία 7ετία, μετά και την μετακίνηση του από τον Ολυμπιακό στον “μαγικό κόσμο” έχει λάβει περισσότερα από 28 εκατομμύρια δολάρια.

Επομένως, θεωρείται πιθανό η επιλογή του να βασιστεί περισσότερο σε μπασκετικά κριτήρια. Πάντως, στην Euroleague υπάρχουν αρκετές ομάδες που… κοιτάζουν την αγορά των ψηλών. Μία από αυτές είναι η Παρτίζαν, με την οποία συνδέθηκε το όνομα του Μπιρτς πρόσφατα, ωστόσο δεν είναι και η μοναδική.//Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

The San Antonio Spurs today announced they have waived center Khem Birch.

MORE: https://t.co/LEfLsjAgky

— San Antonio Spurs (@spurs) October 19, 2023