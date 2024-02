Ο ΛεΜπρόν τα έβαλε με το… αφήγημα

Ο “βασιλιάς” δεν κρύφτηκε μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Σανς στο Φοίνιξ και σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών, ενώ αναφέρθηκε και στο πως αυτοί έχουν… επηρεαστεί από σχόλια των αντιπάλων.

Οι “λιμνάνθρωποι” ηττήθηκαν με 123-113 και συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την είσοδο στα playoffs. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για τη διαιτησία, ενώ θέλησε να ξεμπροστιάσει το… αφήγημα που έχει δημιουργηθεί, κυρίως από τους προπονητές των άλλων ομάδων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πολλοί προπονητές, πολλές ομάδες λένε “το μόνο που κάνουν οι Λέικερς είναι να σουτάρουν βολές”. Αυτό είναι το αφήγημα εκεί έξω. Έχουμε δυναμικούς παίκτες. Αυτό είναι το… παιχνίδι μας. Δεν σουτάρουμε 40-50 τρίποντα ανά αγώνα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα».

LeBron on the lack of calls tonight: "A lot of coaches, a lot of teams [say], 'Thats all the Lakers do is get to free-throw line.' That's the narrative out there. … I mean we have attackers. That's what we do. … We're not shooting 40-50 3s a game. We're not that team."

