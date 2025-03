O Γιάννης και οι Μπακς λύγισαν τους “λαβωμένους” Λέικερς του Ντόντσιτς

Τα “ελάφια” δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα στους “λιμνανθρώπους”, από τους οποίους απουσίαζε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που θα λείψει για 2 βδομάδες, καθώς πήρα τη νίκη με τελικό σκορ 126-106. Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ήταν εξαιρετική στην επίθεση της, αφού είχε πετύχει 71 πόντους στο ημίχρονο, ωστόσο δεν είχε πάρει κάποιο μεγάλο προβάδισμα, αφού οι Λέικερς είχαν πετύχει 63, με τον Ντόντσιτς να μετρά 29 στο εν λόγω διάστημα. Παρ’ όλ’ αυτά, μια εκπληκτική τρίτη περίοδος από τους γηπεδούχους ήταν αυτή που έκρινε την έκβαση του αγώνα, καθώς με ένα επιμέρους σκορ 31-19, εκτόξευσαν την διαφορά στους 20 (102-82).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε μια “ανάσα” από το να πραγματοποιήσει triple-double καθώς μέτρησε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, μαζί με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Μπρούκ Λόπεζ ακολούθησε στο σκοράρισμα με 23, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 22 (5/7 τρίποντα), ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σημείωσε double-double με 22 πόντους και 10 ασίστ.

Όσον αφορά την ομάδα του Ρέντικ, απουσίαζαν οι τραυματίες ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ρούι Χατσιμούρα και Τζάκσον Χέιζ, με τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς να φαίνονται “ολομόναχοι”. Ο Σλοβένος σταρ ήταν τρομερός σκοράροντας 45 πόντους, μαζεύντας 11 ριμπάουντ και μοιράζοντας 3 ασίστ. Από την άλλη ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 28, μέτρησε 8 “σκουπίδια” και 3 ασίστ, με τον μοναδικό διψήφιο μετά τους δύο προαναφερθέντες, να είναι ο Ντάλτον Κνεχτ με 10.//ΝΓ.

LUKA 1-LEGGED STEP-BACK FADEAWAY 😲



He's got 26 in the 1st half on TNT! pic.twitter.com/zesVt5SByq