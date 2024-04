Ο Εμπίντ… επιστρέφει

Ο πολυτιμότερος παίκτης της περσινής σεζόν ετοιμάζεται να πατήσει ξανά παρκέ, περίπου 2.5 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και κινδύνεψε να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη τη σεζόν.

Ο Τζοέλ Εμπίντ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας επιστροφής του στα γήπεδα. Ο Καμερουνέζος σέντερ είχε μια εξαιρετική αποθεραπεία και… νίκησε τα χρονοδιαγράμματα. Κάπως έτσι, θα πατήσει παρκέ λίγα ματς πριν το τέλος της regular season, θέλοντας να βρει ρυθμό ενόψει των playoffs. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι ισορροπίες στην ανατολική περιφέρεια… αλλάζουν εκ νέου, αυτήν τη φορά ίσως υπέρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Το δημοσίευμα:

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star Joel Embiid is nearing a return and expected to play this week. The reigning MVP has been out since January 30 with a left meniscus injury. His status for Tuesday vs. OKC is expected later today. pic.twitter.com/Rn4mb6Qizv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 1, 2024