Ο Χάρντεν έμεινε και… φεύγει!

Άλλη μια κίνηση που θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της αγοράς προέκυψε στον “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ, μιας και ο “μούσιας” ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης με τους Σίξερς, αλλά φαίνεται πως αποχωρεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν όλα τα μεγάλα αθλητικά ΜΜΕ της Αμερικής, ο Τζέιμς Χάρντεν ετοιμάζεται να φύγει πρόωρα από τη Φιλαδέλφεια. Παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός απομάκρυνε τον Ντοκ Ρίβερς κυρίως για να ικανοποιήσει τον All-Star γκαρντ, ο ίδιος εν τέλει επιθυμεί να φύγει από το “Wells Fargo Center“. Ωστόσο, αποφάσισε να… σεβαστεί την ομάδα που τον πήρε από την “άσχημη” κατάσταση του Μπρούκλιν και ενεργοποίησε το +1 έτος στο συμβόλαιό του.

Κάπως έτσι, οι Σίξερς έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τον 33χρονο, με αποτέλεσμα να μην τον… χάσουν “τσάμπα”. Τα ονόματα των Λος Άντζελες Κλίπερς και των Νιού Γιόρκ Νικς είναι τα πρώτα δύο που “προέκυψαν” στα δημοσιεύματα για τους πιθανούς προορισμούς του “μούσια”.

Με την Free Agency να βρίσκεται… στη γωνία, αναμένεται να δημιουργηθεί νέο “ντόμινο” εξελίξεων χάρη στην απόφαση του Χάρντεν. Πάντως, η ομάδα της Πενσιλβάνια δεν θα… βιαστεί να τον στείλει αλλού, μιας και θα επιδιώξει να βρει τα καλύτερα δυνατά ανταλλάγματα, ώστε να φτιάξει για τον Νικ Νερς μια ανταγωνιστική ομάδα γύρω από τον Τζοέλ Εμπίντ. Το ζήτημα για όποιον GM ρίξει τη… ζαριά με τον “μούσια” είναι πως δεν θα έχει τη δυνατότητα να του προσφέρει πρόωρη ανανέωση, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2024 να μπορεί να αποχωρήσει ως ελεύθερος.//Α.

Το δημοσίευμα:

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023