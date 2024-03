Ο Αϊζάια Τόμας επιστρέφει στο NBA

Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ έφτασε σε συμφωνία με τους Φοίνιξ Σανς και ετοιμάζεται για το μεγάλο του “comeback” στον… μαγικό κόσμο, περίπου δύο χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση.

Όπως αποκάλυψε το “The Athletic“, η ομάδα της Αριζόνα προσέφερε 10ήμερο συμβόλαιο στον Αϊζάια Τόμας. Ο “IT” επιστρέφει στο NBA μετά την παρουσία του στους Σάρλοτ Χόρνετς στο φινάλε της σεζόν 2021/2022. Το αν μετά την πάροδο των 10 ημερών θα του δώσουν νέα σύμβαση παραμένει άγνωστο.//Α.

Το δημοσίευμα:

IT is back: 11-year vet and two-time All-Star Isaiah Thomas is planning to sign a 10-day contract with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas averaged 33 points on 45 percent 3-point shooting for Salt Lake City in the NBA G League, scoring 30 in four games. pic.twitter.com/4XrKEINKut

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2024