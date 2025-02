Ντεμπούτο Ντέιβις με νίκη αλλά και ανησυχία για τους Μάβερικς (video)

Με ονειρεμένο τρόπο έμοιαζε να κυλά το ντεμπούτου του Άντονι Ντέιβις με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, όμως ο 31χρονος αποχώρησε τραυματίας στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου (με το σκορ στο 86-77) και προκάλεσε ανησυχία, με ένα τράβηγμα , κατά τα φαινόμενα, στη βουβωνική χώρα.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG

Παρ’ όλα αυτά, οι Μάβερικς κατόρθωσαν να φτάσουν στη νίκη με 116-105. Το εντυπωσιακό είναι πως με 31 λεπτά συμμετοχής, ο Ντέιβις ήταν μακράν ο πολυτιμότερος του αγώνα, με 26 πόντους, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 τάπες, ενώ φρόντισε από νωρίς να δηλώσει στους φιλάθλους πως “είναι εδώ”.

ANTHONY DAVIS IS HERE 😤



6 PTS, 4 REB, 3 AST, 1 BLK in just FOUR MINUTES 😳 pic.twitter.com/6n7ALQs8vc