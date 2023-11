Νοκ άουτ για… αρκετό καιρό ο Μπιλ

Ο ένας εκ των τριών σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς αναμένεται να μείνει μακριά από την αγωνιστική δράση για σημαντικό χρονικό διάστημα, λόγω προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/11), ο Μπράντλεϊ Μπιλ τέθηκε νοκ άουτ για αρκετό καιρό. Ο 30χρονος γκαρντ έχει ενοχλήσεις στη μέση του εδώ και καιρό. Το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να μην υποχωρεί. Κάπως έτσι ο “BB” θα μείνει εκτός, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται σε περίπου τρεις εβδομάδες. Έως τότε, αλλά πιθανότατα και για λίγο παραπάνω καιρό, οι Σανς θα πρέπει να βασιστούν στον Κέβιν Ντουράντ και τον Ντέβιν Μπούκερ.//Α.

Το δημοσίευμα:

Team announces that Beal will be re-evaluated in three weeks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2023