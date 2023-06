Νικς και Χαρτ συμφώνησαν να… περιμένουν

Ο Αμερικανός γκαρντ και η ομάδα της Νέας Υόρκης αποφάσισαν από κοινού να επεκτείνουν την προθεσμία στην προαιρετική οψιόν ανανέωσης που είχε τοποθετηθεί στο συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με το “ESPN“, ο Τζος Χαρτ και οι Νιού Γιόρκ Νικς συμφώνησαν στην επέκταση της “player option” που έχει ο 28χρονος, έως το βράδυ της Πέμπτης (29/06). Κάπως έτσι, ο Αμερικανός θα έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί για λίγες ημέρες ακόμα αν θα ενεργοποιήσει το τελευταίο έτος με αποτέλεσμα να λάβει 13 εκατομμύρια δολάρια, ή αν θα μείνει ελεύθερος διεκδικώντας νέο συμβόλαιο.//Α.

Το δημοσίευμα:

Hart could opt-in and extend off that $12.9M — or decline the option and become an unrestricted free agent eligible to sign a new deal with the Knicks or another team. https://t.co/VYSROv6FgY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 25, 2023