Μπαίνει στο draft ο Μπρόνι Τζέιμς

Ο γιός του “βασιλιά” του NBA θα κάνει την πρώτη του… απόπειρα για να μπει στον “μαγικό κόσμο”, μιας και πλέον είναι σίγουρο πως θα θέσει εαυτόν στη διάθεση των 30 ομάδων, φέτος το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Μπρόνι Τζέιμς θα ενεργοποιήσει το δικαίωμά του να είναι επιλέξιμος στο draft του 2024. Ο νεαρός γκαρντ του USC, γιός του ΛεΜπρόν, θα διατηρήσει την κολεγιακή του διαθεσιμότητα, σε περίπτωση που δεν επιλεχθεί, ή δεν του θέλει να αγωνιστεί για τον οργανισμό που θα τον επιλέξει. Πάντως, δεν είναι λίγες οι ομάδες που θα δελεαστούν να τον αποκτήσουν, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους μία πιθανή… παράλληλη άφιξη του “LBJ“.

Το δημοσίευμα:

USC Trojans freshman guard Bronny James will enter the 2024 NBA Draft while maintaining his college eligibility and will also enter the transfer portal, he said on Instagram Friday. pic.twitter.com/uZlqrfQPvb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 5, 2024