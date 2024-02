Μπαίνει στο χειρουργείο ο Εμπίντ

Ο πολυτιμότερος παίκτης της προηγούμενης regular season του NBA και ηγέτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς τη φετινή χρονιά θα αναγκαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη πρόσφατα στο μηνίσκο.

Άσχημα είναι τα νέα για τον Τζόελ Εμπίντ. Ο Καμερουνέζος σέντερ αντιμετωπίζει εδώ και μερικές μέρες ένα σοβαρό πρόβλημα. Η ομάδα της Πενσιλβάνια επιχείρησε να… αποκρύψει και να υποτιμήσει την κατάσταση, όμως η πραγματικότητα ήταν χειρότερη απ’ ότι νόμιζε ο περισσότερος κόσμος. Ο 29χρονος ψηλός φέρεται να έχει υποστεί ρήξη μηνίσκου, με αποτέλεσμα να πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Το συγκεκριμένο γεγονός θέτει εν αμφιβόλω τις πιθανότητες να αγωνιστεί ξανά φέτος. Ωστόσο, άπαντες θα περιμένουν την ολοκλήρωση της επέμβασης για να βγάλουν το… χρονοδιάγραμμα της πιθανής επιστροφής του.

BREAKING: 76ers star Joel Embiid — the reigning MVP — will undergo a procedure this week to repair a left meniscus injury, a team official tells ESPN. A recovery timeline is expected after procedure, but expectation is that he will miss an extended period of time. pic.twitter.com/9c3ZqM7iT2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2024