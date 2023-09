Μένει στους Λέικερς ο Βάντερμπιλντ

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε τετραετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία θα του αποφέρει 48 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Λέικερς προχώρησαν στην ανανέωση συμβολαίου του Τζάρεντ Βάντερμπιλτ με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία θα αποφέρει στον Αμερικανό φόργουορντ 48 εκατομμύρια δολάρια.

Το συμβόλαιο του 24χρονου Αμερικανού θα είναι εγγυημένο με δική του οψιόν για την τέταρτη χρονιά, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι στα μέσα της σεζόν από τους Λέικερς, σε μία ανταλλαγή-κλειδί που έφερε και τους Μάλικ Μπίζλι, ΝτιΆντζελο Ράσελ στο Λος Άντζελες.

Ο Βάντερμπιλτ την περασμένη σεζόν, σημείωσε 7,2 πόντους και μάζεψε 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, βοηθώντας το σύνολο του Ντάρβιν Χαμ να φτάσει μέχρι τους Τελικούς Δυτικής Περιφέρειας, όπου αποκλείστηκε από τους μετέπειτα πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς.//ΓΓ

Los Angeles Lakers forward Jarred Vanderbilt has agreed on a four-year, $48 million contract extension with the franchise, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Erika Ruiz told @TheAthletic @Stadium. Deal is fully guaranteed with a player option in the fourth year. pic.twitter.com/4kuLlt8zeT

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2023