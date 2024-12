Μαγικός Αντετοκούνμπο έστειλε τους Μπακς στον τελικό του NBA Cup (video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 110-102 των Ατλάντα Χοκς σε ένα μεγάλο ντέρμπι και προκρίθηκαν στον τελικό του NBA Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Χιούστον Ρόκετς.

Το παιχνίδι αποτέλεσε από την αρχή ένα οριακό ντέρμπι, με υψηλό κίνητρο και με δύο ομάδες των οποίων οι δυναμικές μοιάζουν να βρίσκονται αρκετά κοντά αυτήν την περίοδο. Οι Χοκς μπήκαν σε θέση οδηγού στο πρώτο δεκάλεπτο (14-21), όμως οι Μπακς δεν άφησαν τη διαφορά να ξεφύγει και μάλιστα απέκτησαν τον έλεγχο του αγώνα στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, για να προηγηθούν με δέκα (38-28) και αργότερα με εννιά (55-46). Αυτές ήταν και οι μεγαλύτερες διαφορές που θα αποκτούσε κάποιος από τους δύο αντιπάλους, που στην επανάληψη προχωρούσαν παγματικά χέρι-χέρι. Οι Μπακς προσπάθησαν να πάρουν ένα πλεονέκτημα, με τον Αντετοκούνμπο να κάνει το 70-62, όμως οι Χοκς επέστρεψαν άμεσα (68-70 με καλάθι του Γιανγκ). Στο τέταρτο δεκάλεπτο, το προβάδισμα άλλαξε αρκετές φορές κάτοχο, με τα “Ελάφια” να αποκτούν μια… βραχεία κεφαλή τεσσάρων πόντων (94-90) λίγο πριν την τελική ευθεία, με τρίποντο του Αντρέ Τζάκσον. Οι επιθέσεις των δύο ομάδων σε εκείνο το διάστημα “κόλλησαν” ελαφρώς, με τον Αντετοκούνμπο να διαμορφώνει το 98-95 τεσσεράμισι λεπτά πριν το τέλος.

Giannis slam to put Milwaukee up 3 with with 4:38 to play…



A spot in the #EmiratesNBACup Championship is on the line on TNT! pic.twitter.com/O2V4WIsoyS — NBA (@NBA) December 14, 2024

Η ομάδα της Ατλάντα δεν έβρισκε επιθετικές λύσεις και ο Έλληνας σούπερ σταρ με τρομερό fade away “έγραψε” το 103-96 και αργότερα με ασύλληπτη τάπα σταμάτησε τον Καπέλα που επιχείρησε να μειώσει στους τρεις με το σκορ στο 103-98. Στη συνέχεια, οι Μπακς προστάτεψαν το πλεονέκτημά τους με τον Μπρουκ Λόπεζ να πετυχαίνει ένα από τα σπουδαιότερα καλάθια του αγώνα για το 105-100, το οποίο έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.

30 PTS for the Greek Freak as the @Bucks look to lock down their spot in Tuesday's Championship 👀 https://t.co/hT7geLG1os pic.twitter.com/8kQRRyfpUb — NBA (@NBA) December 14, 2024





Για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ (μαζί με 4 τάπες). Ο Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσε 16 με 7/10 σουτ και σημαντικές βοήθειες στην άμυνα, ο Λίλαρντ ήταν αρκετά άστοχος αλλά σημαντικότατος (25 πόντοι, 7 ασίστ, 8/21 σουτ), ενώ ο Μπόμπι Πόρτις άγγιξε το double-double με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Χοκς, ο Τρέι Γιανγκ ήταν ο μόνος παίκτης που πραγματοποίησε καλή και γεμάτη εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι, με 35 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.//ΑΦ