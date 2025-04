Κορυφαίος παίκτης στην ανατολή για δεύτερη σερί βδομάδα ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την regular season του NBA στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Έλληνας σούπερ πήρε ξανά το βραβείο του καλύτερου παίκτη στην ανατολική περιφέρεια. Το ίδιο συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα, με τον “Greek Freak” να παίρνει από το χέρι τους Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας τους στην 5η θέση της ανατολικής περιφέρειας. Τα νούμερα του “Γιαννάκη” όπως θέλει να τον φωνάζουν, είναι εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, είχε 27.7 πόντους, 11.7 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 57.4% εντός πεδιάς. Για ακόμη μία φορά λοιπόν, αποδεικνύεται πως ο σταρ της εθνικής μας ομάδας δεν βρίσκεται τυχαία στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ εδώ και τόσα χρόνια. Ο 30χρονος πήρε το 27ο βραβείο παίκτη της εβδομάδας και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Την κορυφή, κρατά ο Λεμπρόν Τζέιμς με 69.

