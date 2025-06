Η οικογένεια Μπας πουλάει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών των Λέικερς

Ο Γουόλτερ είναι επίσης ο κύριος ιδιοκτήτης και πρόεδρος των Λος Άντζελες Ντότζερς, ενώ κατέχει ποσοστό στην Τσέλσι, σε μια ομάδα της F1 και την ομάδα Λος Άντζελες Σπαρκς του WNBA. Αυτή τη στιγμή κατέχει μειοψηφικό μερίδιο και στους Λέικερς.

Η συμφωνία αναμένεται να έχει αποτίμηση περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη πώληση επαγγελματικού αθλητικού franchise στον κόσμο.

BREAKING: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell ESPN. Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after the sale. pic.twitter.com/1Da6LDD7TJ