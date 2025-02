Γιάννης και Γιοκιτς οι παίκτες του μήνα σε Ανατολή και Δύση

Με τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε το νέο έτος για του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Νίκολα Γιόκιτς, αφού αμφότεροι αναδείχθηκαν ως πολυτιμότεροι παίκτες στην περιφέρεια τους, για τον Γενάρη. Ανάλογη περίσταση είχαμε συναντήσει ξανά τον Μάρτιο του 2022, με τους δύο ευρωπαίους σταρ να αποτελούν την δυάδα των κορυφαίων του μήνα στο ΝΒΑ.

The @Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/vIzrR2c4fx