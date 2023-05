Έτοιμοι να… χωρίσουν Έιτον και Σανς

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη σεζόν, οι Φοίνιξ Σανς ετοιμάζονται να κάνουν… μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με την απομάκρυνση του δυναμικού σέντερ να είναι μία από αυτές.

Πιο συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναφέρουν ότι η ομάδα της Αριζόνα θα εξερευνήσει την προοπτική ανταλλαγής του ΝτιΆντρε Έιτον. Ο 24χρονος ψηλός σίγουρα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που υπήρχαν πριν λίγα χρόνια, όταν επιλέχθηκε στο Νο.1 του ντραφτ, μπροστά από τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Τρέι Γιάνγκ. Ακόμα κι ο ίδιος πάντως παρουσιάζεται ανοιχτός σε μία… αλλαγή παραστάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σέντερ από τις Μπαχάμες έχει ενεργό συμβόλαιο για άλλες τρεις σεζόν. Μάλιστα, οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν τα 32 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.//Α.

Report: Suns expected to aggressively explore trade market for Deandre Ayton, who would welcome fresh start with new team https://t.co/n3H2Fl6Ix5

