Εκτός για σημαντικό διάστημα ο Βάντερμπιλντ

Ο δυναμικός φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να μείνει μακριά από τα παρκέ τις προσεχείς εβδομάδες, μετά από τραυματισμό που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Χωρίς τον Τζάρεντ Βάντερμπιλντ θα πρέπει να πορευτούν οι “λιμνάνθρωποι” για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Όπως αποκάλυψε το “The Athletic“, ο εκ των κορυφαίων αμυντικών του Ντάρβιν Χαμ υπέστη διάστρεμμα στο δεξί του πόδι. Κάπως έτσι, θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα για να επανέλθει πλήρως σε αγωνιστική ετοιμότητα. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για το ρόστερ της ομάδας του “LA“, η οποία επιχειρεί να… ρολάρει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, με στόχο την είσοδο στα playoffs.//Α.

Το δημοσίευμα:

Lakers say Jarred Vanderbilt has been diagnosed with a right mid-foot sprain and will be re-evaluated in approximately 3 to 4 weeks.

